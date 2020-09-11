https://news.day.az/world/1270053.html На Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

На Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В мире, 11 сентября 2020 19:04 317
На Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Церемония в память о жертвах терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года, проходит в пятницу на "Мемориальной площади 11 сентября" на юге Манхэттена. На церемонию прибыли вице-президент США Майкл Пенс и кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден. Их прибытие показывали в эфире американские телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По многолетней традиции в 08:46 по местному времени в городе объявляется минута молчания. Именно в это время 19 лет назад первый из захваченных террористами из группировки "Аль-Каида" самолетов врезался в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ).

После минуты молчания и перезвона колоколов церквей на площади, где выстроен почетный караул из числа сотрудников службы пожарной охраны, городского департамента полиции и транспортной полиции, зазвучали имена всех погибших.

Во время трехчасовой церемонии минуты молчания объявляются еще пять раз: в 09:03, когда второй из четырех захваченных террористами самолетов врезался в южную башню ВТЦ, в 09:37, когда третий самолет упал на здание Пентагона, в 09:59, когда обрушилась южная башня ВТЦ, в 10:03, когда в штате Пенсильвания упал четвертый самолет, и в 10:28, когда рухнула северная башня ВТЦ.

Как сообщили корр. ТАСС организаторы церемонии, в нынешнем году в связи с пандемией к мемориалу - двум огромным, выложенным черными гранитными плитами резервуарам, по 9-метровым стенам которых струятся потоки воды, а на верхней кромке высечены имена погибших, - приглашены лишь родственники жертв терактов. В отличие от прошлых лет имена жертв терактов не зачитывают приглашенные, а идет трансляция аудиозаписи имен, хранящаяся в музее.

Группа родственников погибших не согласилась с организацией аудиотрансляции и организовала отдельную церемонию в двух кварталах от "Мемориальной площади 11 сентября", на которой они сами зачитывают список погибших.

В 19:13 по местному времени на площадке рядом с мемориалом будет включено несколько десятков обращенных в зенит прожекторов. Столбы света, напоминающие очертания уничтоженных террористами башен-близнецов, будут видны вплоть до рассвета. Кроме того, в память о жертвах терактов несколько небоскребов, в том числе "Эмпайр стейт билдинг" и Всемирный торговый центр, с заката и до рассвета будут подсвечены голубыми лучами прожекторов.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Apple заказала у Samsung дисплеи для складных iPhone 19:42, Технологии 0
Мощный взрыв в пригороде Тегерана, десятки пострадавших 19:33, В мире 102
В Венгрии новый рекорд по коронавирусу 19:25, В мире 192
Оккупационная политика Армении нанесла инфраструктуре образования Азербайджана серьезный ущерб — депутат 19:16, Политика 227
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России - ФОТО 19:10, Культура 309
На Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года 19:04, В мире 318
Изменено место проведения игры «Нефтчи» – «Галатасарай» 18:55, Спорт 371
Обнародованы результаты переводов студентов 18:47, Общество 419
Разрушение азербайджанских исторических памятников и святынь - элемент политики вандализма Армении 18:40, Политика 384
Минэкологии Азербайджана о борьбе с незаконными методами охоты 18:31, Общество 463
Будут ли работать буфеты в школах? - Ответ минобразования Азербайджана 18:22, Общество 671
Минобороны Азербайджана анонсировало видеопроект о подразделениях на передовой 18:13, Политика 557
Ирак может выйти из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 18:04, В мире 566
Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном - ФОТО 17:56, Политика 608
Сброс в Армении сточных вод в реки угрожает природе и здоровью людей в Азербайджане 17:51, Политика 659
В Сингапуре создали "умную" маску с отслеживанием симптомов COVID-19 17:45, Это интересно 630
Микаил Джаббаров провел вебинар с управляющими руководителями - ФОТО 17:37, Экономика 667
Минобразования Азербайджана обратилось к родителям 17:29, Общество 1 061
Минобразования сделало заявление об обучении в традиционном режиме 17:24, Общество 1 021
В России общественный транспорт станет бесплатным - ДАТА 17:19, В мире 1 592
Разрабатываются инструкции по проведению онлайн-уроков - минобразования 17:15, Общество 892
PA-nın şöbə müdiri Ədalət Vəliyev və Rufiz Qonaqov arasında görüş keçirilib 17:13, Azərbaycanca 789
Минобразования о временной изоляции заразившихся коронавирусом школьников 17:11, Общество 857
В Армении вводится карантин до января 2021 года 17:06, В мире 1 049
У пассажиров бакинского метро будут измерять температуру 17:03, Общество 939
Стало известно, почему отменили "День знаний" в Азербайджане 17:00, Общество 1 056
Момент взрыва рядом с отелем в Китае попал на камеры - ВИДЕО 16:58, В мире 920
Учителя в Азербайджане будут носить защитный шлем 16:54, Общество 2 939
В Азербайджане создан Комитет по защите прав туристов 16:50, Туризм 956
Стало известно, будут ли протестированы преподаватели на коронавирус 16:46, Общество 995
Минобразования: Для всех школ куплены приборы для измерения температуры 16:35, Общество 986
В Азербайджане за сутки выявлено 163 случая инфицирования коронавирусом - вылечился 171 - ФОТО 16:32, Общество 2 053
Армения готовит удар по России - с подачи Сороса 16:31, Политика 1 625
В Бейруте рядом с местом взрыва вспыхнул пожар - ФОТО 16:26, В мире 952
В Азербайджане прошли экзамены по способностям по журналистике 16:21, Общество 983
Перенесена дата открытия школ в больших городах Грузии 16:15, В мире 1 092
Брюссель выдвинул Лондону ультиматум - ВИДЕО 16:10, В мире 1 104
В Гедабеке и Товузе школьникам раздали футбольные формы и мячи - ФОТО 16:00, Политика 1 079
Карантин не помеха: Emporium провел онлайн-показ мод - ФОТО (R) 15:55, Экономика 1 197
Создается Туристическая организация тюркоязычных государств - по инициативе Азербайджана 15:53, Туризм 1 237
Сахиба Гафарова провела переговоры с председателем Великого Национального собрания Турции - ФОТО 15:51, Политика 1 097
Испытания вакцины AstraZeneca в России приостановлены 15:43, В мире 1 303
Китай готов к дальнейшему диалогу с Индией для снятия напряженности на границе 15:37, В мире 1 126
Делегация Милли Меджлиса посетила могилу Мустафы Кемаля Ататюрка - ФОТО 15:32, Политика 1 195
Западное побережье США охвачено пожарами - ВИДЕО 15:26, В мире 1 201
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 115 человек 15:21, В мире 1 206
Стало известно о поведении Михаила Ефремова в СИЗО 15:16, Шоу-бизнес 1 993
В Азербайджане приостанавливается прием запросов по переводам учащихся 15:12, Общество 1 372
Бакинское метро будет работать в усиленном режиме 15:04, Общество 1 780
Aptekonline.az-da yeni ENDİRİMLİ kampaniya! Uşaqlarınızın sağlamlığı üçün xüsusi təklif! (R) 15:00, Azərbaycanca 1 286
В Каталонии в день региона неизвестные устроили поджоги на железнодорожных путях 14:50, В мире 1 325
В Москве произошел пожар в жилом доме - ВИДЕО 14:48, В мире 1 364
Азербайджан, Россия и Иран могут объединить электросети 14:47, Экономика 1 383
Завтра в Баку будет по-весеннему тепло 14:42, Общество 5
Gədəbəydə məktəblilərə futbol geyimləri paylanıb - FOTO 14:38, Azərbaycanca 1 354
Бакинский метрополитен обнародовал правила пользования метро в период пандемии 14:32, Общество 3 951
В Баку демонтируется вспомогательный зал Национальной арены гимнастики 14:28, Спорт 1 586
Tovuzda sərhəd kəndlərində məktəblilərə futbol geyimləri paylanıb - FOTO 14:28, Azərbaycanca 1 407
ООН: влияние пандемии на рост мировой бедности еще не достигло апогея 14:26, В мире 1 395
Экспресс-автобусы в Баку продолжат работать 14:22, Общество 1 561
Африканский певец исполнил "Сары гялин" на азербайджанском языке - ВИДЕО 14:19, Культура 1 837
Парламентская делегация Азербайджана посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре - ФОТО 14:16, Политика 1 462
Изменится ли зарплата школьных учителей, преподающих дистанционно - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 14:11, Общество 1 873
Кто получит первые прививки от Covid-19 в Азербайджане? - отвечает TƏBİB 14:06, Общество 3 232
Первый снег в Канаде и на западе США - ФОТОРЕПОРТАЖ 14:00, В мире 1 686
Результаты экзаменов от 10 сентября будут в силе и 2021-м году - ГЭЦ 13:58, Общество 1 655
Число больниц модульного типа в Азербайджане будет увеличено до 16 13:54, Общество 1 644
"Парни из Баку" оштрафованы за нарушение карантина 13:52, Общество 3 029
В России предложили обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев 13:50, В мире 1 593
Президент Ильхам Алиев наградил Альберта Лиханова орденом "Достлуг" 13:48, Политика 1 579
ГЭЦ обратился к победителям олимпиад 13:46, Общество 1 585
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Международной ассоциации детских фондов 13:44, Политика 1 529
Неизвестные "заминировали" ТЦ в Москве 13:39, В мире 1 639
Cвыше 3 тыс. человек не смогут поступить в вузы по III группе специальностей 13:36, Общество 2 180
Директор Хитроу предупредил правительство о скором банкротстве аэропортов и авиакомпаний 13:31, В мире 1 670
555 абитуриентов по III группе набрали больше 600 баллов 13:26, Общество 1 740
В Азербайджане состоится «l Международный онлайн-форум предпринимателей - Баку 2020» 13:22, Экономика 1 706
В Бразилии ученого по коренным народам убили стрелой, когда он изучал племя 13:19, В мире 1 759
ГЭЦ о проходных баллах в III группе специальностей 13:17, Общество 1 838
ЦБА проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg 13:15, Экономика 1 638
Обнародовано число заочных мест по III группе 13:11, Общество 1 706
Кто является "пятой колонной" в Азербайджане? - "Политшоу представляет" - Видеопроект 13:08, Политика 1 804
Бакинский метрополитен не будет работать по выходным до конца месяца 13:04, Общество 2 280
На строительство автодороги в Шамахинском районе выделены 3,5 миллиона манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 13:05, Политика 1 620
Британия согласовала первое после Brexit крупное торговое соглашение 13:02, В мире 1 735
Продлен срок ареста экс-главы ИВ Нефтчалинского района и других должностных лиц 12:56, Политика 1 743
AZAL внедряет онлайн-систему очередей на рейсы Москва-Баку 12:49, Общество 2 524
Бакинское метро возобновляет работу с 14 сентября - ОФИЦИАЛЬНО 12:38, Общество 7 703
В Азербайджане отменены необоснованные инвалидности более 6500 человек 12:28, Общество 2 243
В министерстве культуры Азербайджана еще одно кадровое назначение 12:24, Культура 2 059
В Баку автобус врезался в грузовик - есть погибший, пятеро пострадали 12:18, Общество 2 988
Россия не вмешивалась в избирательные процессы в США и не собирается это делать 12:08, В мире 1 963
Когда заработает бакинское метро? - ОФИЦИАЛЬНО 11:58, Общество 2 752
В 2021 году продажи смартфонов с 5G вырастут вдвое 11:56, Технологии 2 030
Сахиба Гафарова: Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее - ФОТО 11:52, Политика 2 027
В одном из районов Баку снесут десятки домов 11:53, Общество 3 561
Первый случай африканской чумы свиней зарегистрирован в Германии 11:46, В мире 2 151
Конкурента Tesla уличили в обмане 11:42, Технологии 2 076
Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу 11:38, В мире 2 138
Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сумгайыта 11:33, Общество 2 200
Госагентство по профобразованию и AzerGold утвердили План сотрудничества 11:31, Экономика 2 085
В школах Баку будут учиться более 430 тыс. учащихся 11:29, Общество 2 183
Арестованный экс-глава ИВ Нефтчалинского района отказался от прежнего адвоката 11:27, Общество 2 167
Милли Меджлис сегодня обсудит ряд вопросов 11:25, Политика 2 124
Книга азербайджанского писателя включена в Топ-10 книг о любви в России 11:21, Культура 2 252
В США при лесных пожарах погибли больше 20 человек 11:16, В мире 2 165
Скончался игрок «Что? Где? Когда?» 11:14, В мире 2 824
Во Франции резко ухудшилась ситуация с коронавирусом - ВИДЕО 11:13, В мире 2 353
Названы абсолютно несовместимые с прививкой от коронавируса заболевания 11:03, Медицина 2 443
Военнослужащие, распространившие фотографии армянского диверсанта, уволены в запас 11:00, Политика 3 002
Maserati презентовала люксовый суперкар MC20 - ФОТО 10:54, Технологии 2 337
Жителей Баку просят не выходить на улицу завтра - причина 10:46, Общество 3 202
Угроза новой нефтяной войны в мире - и собственная стратегия Азербайджана 10:38, Экономика 3 097
В США сегодня почтут память жертв терактов 11 сентября 10:37, В мире 2 351
Трамп отказался переносить срок решения вопроса о покупке TikTok 10:26, В мире 2 353
Можно ли организовывать групповые туры в районы Азербайджана? - отвечает эксперт 10:18, Туризм 3 063
Разработана способная определить симптомы коронавируса маска 10:11, Медицина 2 524
В Японии с авиарейса сняли пассажира, заявившего о наличии у него взрывного устройства 10:03, В мире 2 381
ВС Армении 30 раз нарушили режим прекращения огня 09:59, Политика 2 445
Спикер парламента Азербайджана встретилась с министром торговли Турции - ФОТО 09:51, Политика 2 510
Власти штата Орегон эвакуировали 10% населения из-за лесных пожаров 09:48, В мире 2 514
Мощный взрыв в Китае - есть пострадавшие - ВИДЕО 09:36, В мире 2 689
Суд продлил срок ареста бывшего главы ИВ Нефтчалы и других должностных лиц 09:36, Общество 2 522
Армянская оккупация нанесла Азербайджану ущерб в размере $23 трлн - ПОДРОБНОСТИ 09:29, Политика 3 153
Более 16 военных погибли при атаке талибов на востоке Афганистана 09:26, В мире 2 621
Более 28 млн человек в мире заразились коронавирусом 09:14, В мире 2 618
В Иордании взорвался склад боеприпасов - ВИДЕО 09:06, В мире 2 749
В Азербайджане доля страхования в ВВП может увеличиться 08:55, Экономика 2 688
В Иране начался второй тур парламентских выборов 08:41, В мире 2 709
Москвичи просят Путина спасти их от армянского олигарха - РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ 08:27, Политика 4 772
В Турции произошло землетрясение 08:14, В мире 2 957
Как появились первые футбольные клубы в Азербайджане - ИСТОРИЯ 08:00, Общество 3 184
ООН призвала страны выделить $35 млрд на разработку COVID-вакцин 07:46, В мире 3 142
Названы сроки выхода замены Android от Huawei 07:33, Технологии 3 138
Премьер Финляндии вновь отправилась на самоизоляцию - из-за COVID-19 07:19, В мире 3 115
Адвокат Ефремова рассказал, кто подставил актера 07:07, Шоу-бизнес 4 214
Spotify запустит функцию караоке 04:09, Технологии 3 924
Пашиняновские марионетки бредят Геранбоем и Гянджой - ПОДРОБНОСТИ 00:26, Политика 5 349
Студентов обязали носить маски в Азербайджане 00:11, Общество 5 452
Конвенция по Каспию как точка отсчёта нового этапа развития региона - ОБЗОР 00:01, Экономика 5 350
В школах Азербайджана не будут работать буфеты 10 сентября 23:49, Общество 5 274
Страх и ненависть в Пятигорске: жители требуют депортировать заммэра Маркаряна - СКАНДАЛ 10 сентября 23:42, Политика 6 694
В школах Азербайджана не будут действовать спортивные залы и библиотеки 10 сентября 23:30, Общество 5 544
В Азербайджане учащиеся с высокой температурой не будут допускаться в здание школы 10 сентября 23:24, Общество 5 073
Нужно ли будет школьникам обязательно носить маски? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 10 сентября 23:17, Общество 6 171
Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом 10 сентября 23:06, В мире 5 069
В Азербайджане ожидается увеличение производства хлопка 10 сентября 22:51, Экономика 5 177
Европа приготовилась к торговой войне 10 сентября 22:35, В мире 5 283
Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 10 сентября 22:19, В мире 5 271
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 255 тысяч 10 сентября 22:03, В мире 5 111
Еще новости