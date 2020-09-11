В Венгрии новый рекорд по коронавирусу

В Венгрии зафиксировали 718 новых случаев коронавируса за сутки - это рекордный показатель. Об этом сообщает 444.hu в пятницу, 11 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Число активных случаев на сегодня составляет 6264 человека, 43% из них зафиксированы в Будапеште. В больницах лечатся 259 пациентов с коронавирусом, 12 из которых находятся на аппаратах ИВЛ.

При этом всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 909 случаев коронавируса и 631 смерть среди инфицированных.

В свою очередь премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство не будет навязывать закрытие школ, а будет стремиться защитить наиболее уязвимых пожилых людей. Вторая волна пандемии требует иной стратегии, чем первая, говорит Орбан.

"Сейчас цель не в том, чтобы все сидели дома, чтобы страна зашла в тупик. Цель состоит в том, чтобы защитить способность страны продолжать работу", - подчеркнул премьер.