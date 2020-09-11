Мощный взрыв в пригороде Тегерана, десятки пострадавших

По меньшей мере один человек погиб и еще 20 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в пригороде Тегерана. Об этом сообщает в пятницу агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в расположенном на юго-западе провинции Тегеран городе Насимшахр. Отмечается, что также в результате взрыва повреждены 23 автомобиля и 30 зданий.

Причины происшествия выясняются.