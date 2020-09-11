https://news.day.az/world/1270062.html Мощный взрыв в пригороде Тегерана, десятки пострадавших
Мощный взрыв в пригороде Тегерана, десятки пострадавших
По меньшей мере один человек погиб и еще 20 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в пригороде Тегерана. Об этом сообщает в пятницу агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в расположенном на юго-западе провинции Тегеран городе Насимшахр. Отмечается, что также в результате взрыва повреждены 23 автомобиля и 30 зданий.
Причины происшествия выясняются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре