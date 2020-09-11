В Турции погибли 3 военнослужащих

В провинции Ван погибли 3 сотрудника войск жандармерии министерства внутренних дел Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в информации, распространенной МВД говорится, что инцидент произошел в ходе операции "Йылдырым - 10 Нордуз" по обезвреживанию террористов. В районе Чатак провинции Ван были уничтожены 3 террориста.

В ходе операции погибли капитан и 2 сержанта войск жандармерии, а один подполковник войск жандармерии был ранен.