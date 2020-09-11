На Манхэттене почтили память жертв терактов 11 сентября

Церемония в память о жертвах терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года, проходит в пятницу на "Мемориальной площади 11 сентября" на юге Манхэттена. На церемонию прибыли вице-президент США Майкл Пенс и кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден. Их прибытие показывали в эфире американские телеканалы.

Они поприветствовали друг друга так, как стало уже традиционным в период пандемии: вместо рукопожатия коснулись друг друга локтями и обменялись несколькими словами. Затем Байден таким же образом поприветствовал супругу вице-президента - Карен Пенс. И Майкл Пенс с супругой, и Джозеф Байден носили на церемонии защитные маски.

"Сегодня с моей стороны не будет никаких новостей", - привела телекомпания Fox News слова Байдена в беседе с журналистами. "Я не собираюсь говорить ни о чем другом, помимо терактов 11 сентября. Это день, когда мы отдаем дань памяти погибшим, и на этот день мы отменили всю политическую рекламу", - добавил он.

Как сообщил журналистский пул, сопровождающий вице-президента, Пенс, обращаясь к собравшимся, отметил, что 19 лет назад в день терактов он находился в Вашингтоне и "видел клубы дыма, поднимающиеся в небо".

"Как и все американцы, я видел, как горят башни небоскребов, я видел, как люди выбегали из них и как группы спасателей спешили им на помощь, - добавил он. - Америка этого никогда не забудет".

День памяти

По традиции в 08:46 по местному времени (16:46 Баку) в городе объявляется минута молчания. Именно в это время 19 лет назад первый из захваченных террористами из группировки "Аль-Каида" самолетов врезался в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ).

После минуты молчания и перезвона колоколов церквей на площади, где выстроен почетный караул из числа сотрудников службы пожарной охраны, городского департамента полиции и транспортной полиции, произнесли имена всех погибших.

Во время трехчасовой церемонии минуты молчания объявляются еще пять раз: в 09:03, когда второй из четырех захваченных террористами самолетов врезался в южную башню ВТЦ, в 09:37, когда третий самолет упал на здание Пентагона, в 09:59, когда обрушилась южная башня ВТЦ, в 10:03, когда в штате Пенсильвания упал четвертый самолет, и в 10:28, когда рухнула северная башня ВТЦ.

Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы церемонии, в нынешнем году в связи с пандемией к мемориалу - двум огромным, выложенным черными гранитными плитами резервуарам, по 9-метровым стенам которых струятся потоки воды, а на верхней кромке высечены имена погибших, - приглашены лишь родственники жертв терактов. В отличие от прошлых лет имена жертв терактов не зачитывают приглашенные, а идет трансляция аудиозаписи имен, хранящаяся в музее.

Группа родственников погибших не согласилась с организацией аудиотрансляции и организовала отдельную церемонию в двух кварталах от "Мемориальной площади 11 сентября", на которой они сами зачитывают список погибших.

В 19:13 по местному времени (03:13 Баку 12 сентября) на площадке рядом с мемориалом будет включено несколько десятков обращенных в зенит прожекторов. Столбы света, напоминающие очертания уничтоженных террористами башен-близнецов, будут видны вплоть до рассвета. Кроме того, в память о жертвах терактов несколько небоскребов, в том числе Empire State Building и Всемирный торговый центр, с заката и до рассвета будут подсвечены голубыми лучами прожекторов.

Теракт 11 сентября

19 лет назад 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2977 мужчин, женщин и детей.

В результате теракта в феврале 1993 года в северной башне Всемирного торгового центра погибли шесть человек, и их имена также включены в список, который зачитывают на "Мемориальной площади 11 сентября".