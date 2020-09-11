В США нашли и раскрыли «секретное» оружие Трампа

"Секретным" американским оружием, о котором ранее говорил президент США Дональд Трамп, вероятно, является термоядерная боеголовка малой мощности W76-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Popular Mechanics.

Ранее в интервью политик сказал, что в стране построили новую систему ядерного оружия, "которой никогда не было". Однако, как пишет издание, создать новую систему за три года практически невозможно. Поэтому, журналисты предполагают, что глава государства говорил о модифицированной боеголовке W76 - W76-2, разработанной для установки на баллистические ракеты ВМС США Trident D-5, запускаемые с подводных лодок.

"Я построил ядерную систему оружия, которой раньше ни у кого в этой стране не было. У нас есть вещи, о которых вы даже не видели и не слышали. У нас есть вещи, о которых Путин и Си Цзиньпин никогда раньше не слышали", - говорил Трамп.

В настоящее время ВМС США располагают 12 атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, каждая из которых оснащена примерно 20 ракетами, запускаемыми с подводных лодок Trident D-5. Каждая D-5 несет от четырех до пяти боеголовок W-76. Взрывная мощность W-76 составляет примерно 100 килотонн (в тротиловом эквиваленте), что примерно в шесть раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.