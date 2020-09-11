В Молдове продлен режим ЧП

Национальная комиссия Молдовы решила продлить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, введенное в стране из-за пандемии коронавируса, до 30 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены комиссии также одобрили План готовности к новым вирусным инфекциям и ответным мерам, который включает критерии и способы корректировки мер общественного здравоохранения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.