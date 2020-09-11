https://news.day.az/world/1270078.html В Молдове продлен режим ЧП
В Молдове продлен режим ЧП
Национальная комиссия Молдовы решила продлить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, введенное в стране из-за пандемии коронавируса, до 30 сентября.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены комиссии также одобрили План готовности к новым вирусным инфекциям и ответным мерам, который включает критерии и способы корректировки мер общественного здравоохранения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
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