В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались после заражения коронавирусом еще 12 пациентов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У всех умерших была подтвержденная пневмония и имелись положительные результаты на инфекцию. Днем ранее сообщалось о девяти умерших. Всего в столице число летальных исходов составляет 4 968.

Тем временем в России проведено 39,9 млн тестов на выявление инфекции, выявлено 1 млн человек с COVID-19, 868 тыс. пациентов выздоровели и 18,3 тыс. скончались.