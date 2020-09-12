https://news.day.az/world/1270089.html В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались после заражения коронавирусом еще 12 пациентов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
У всех умерших была подтвержденная пневмония и имелись положительные результаты на инфекцию. Днем ранее сообщалось о девяти умерших. Всего в столице число летальных исходов составляет 4 968.
Тем временем в России проведено 39,9 млн тестов на выявление инфекции, выявлено 1 млн человек с COVID-19, 868 тыс. пациентов выздоровели и 18,3 тыс. скончались.
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