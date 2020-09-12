https://news.day.az/world/1270091.html В Чехии ухудшается ситуация с COVID-19
В Чехии ухудшается ситуация с COVID-19
Из Чехии продолжают поступать тревожные сведения о суточном заражении вирусом COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, только вчера в стране были зарегистрированы 1382 новых пациента. Таким образом, суточная цифра заражений никак не падает ниже тысячной планки. В настоящее время число активно больных в стране составляет 11178 человек, из которых 249 проходят стационарное лечение в больницах. Остальные - в домашних условиях.
За все время пандемии более 20 тысяч чехов избавились от недуга.
Напомним, вчера правительства Венгрии, ФРГ и Франции включили Чехию в "красную зону" вирусной опасности.
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