В Чехии ухудшается ситуация с COVID-19

Из Чехии продолжают поступать тревожные сведения о суточном заражении вирусом COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, только вчера в стране были зарегистрированы 1382 новых пациента. Таким образом, суточная цифра заражений никак не падает ниже тысячной планки. В настоящее время число активно больных в стране составляет 11178 человек, из которых 249 проходят стационарное лечение в больницах. Остальные - в домашних условиях.

За все время пандемии более 20 тысяч чехов избавились от недуга.

Напомним, вчера правительства Венгрии, ФРГ и Франции включили Чехию в "красную зону" вирусной опасности.