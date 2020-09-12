Дефицит госбюджета Испании в первом полугодии

Дефицит государственного бюджета Испании по итогам первого полугодия 2020 года оказался самым высоким в истории, превысив даже уровни финансового кризиса 2008 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно данным Министерства финансов Испании, разница между государственными расходами и доходами составила 68, 524 млрд евро, что эквивалентно 6,12 проц ВВП.

Государственные расходы до июля увеличились на 21,4 проц., до 156, 129 млрд евро, из которых около 21, 7 млрд евро, или около 80 проц годового прироста, связаны с мерами по борьбе с пандемией COVID-19. Эта цифра включает 14,003 млрд евро, выделенные на смягчение социально-экономических последствий пандемии.

В Испании поступления в бюджет упали, а расходы резко выросли в связи с попытками оживить экономику. Правительство Испании ожидает, что к концу года дефицит госбюджета вырастет до 10,34 проц ВВП. Это значительно больше, чем в в 2019 году, когда дефицит госбюджета составил 2,8 проц ВВП.