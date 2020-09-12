ООН назвала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации

Генассамблея ООН утвердила резолюцию о комплексной борьбе с пандемией коронавируса. В ней говорится о влиянии эпидемии на все сферы жизни. В документе отмечается, что COVID-19 является одной из величайших глобальных проблем в истории организации.

Как стало известно, за эту резолюцию проголосовали 169 государств. Против ее принятия оказались США и Израиль. От голосования воздержались Украина и Венгрия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность из-за того, что пандемия оказывает разрушительное воздействие. Так, серьезные потрясения наблюдаются в жизни общества, в экономике, в системе занятости, в мировой торговле, в системе поездок, а также в промышленной, сельскохозяйственной и коммерческой сферах.

В тексте отмечается, что организация призывает правительства и гражданские общества государств принять ответные меры для борьбы пандемией. Речь идет, в частности об укреплении систем здравоохранения и систем социальной поддержки. Кроме того, Генассамблея просит страны предоставить всем государствам беспрепятственный своевременный доступ к качественной, безопасной, эффективной и доступной диагностике, терапевтическим средствам, лекарствам и вакцинам для противодействия пандемии.