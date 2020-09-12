https://news.day.az/world/1270097.html В США сказали, когда страна сможет восстановиться от пандемии
В США сказали, когда страна сможет восстановиться от пандемии
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью MSNBC заявил, что страна может восстановиться от пандемии коронавируса к концу 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID, это будет ближе к концу 2021 года", - сказал Фаучи.
Он также отметил, что доступная вакцинация от коронавируса появится в США до конца текущего года. Однако распространение вакцинации будет отмобилизовано к середине-концу 2021 года.
В США зарегистрировано более 6,4 млн случаев коронавируса и более 192 тыс. смертей.
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