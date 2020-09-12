Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение с 30 сентября до 31 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 31 октября включительно. Ограничения не будут распространяться на те международные рейсы, которые выполняются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги", - следует из сообщения.

Грузия в августе восстановила прямое регулярное авиасообщение с Германией, Латвией и Францией. В грузинскую столицу выполняют рейсы авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. С 21:00 до 06:00 в стране был введен комендантский час. Республика 18 марта наложила запрет на въезд иностранцев, а 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами.

К настоящему моменту в Грузии выявлены 1 917 случаев заражения коронавирусом, 1 354 человека выздоровели. На карантине находятся более 5,8 тыс. человек. Умерли 19 пациентов.