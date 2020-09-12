США перебросили четыре бомбардировщика на Гуам

ВВС США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-1 B Lancer и около 200 военнослужащих из штата Южная Дакота на авиабазу Андерсен на Гуаме. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Тихоокеанского командования ВВС Соединенных Штатов.

"Бомбардировщики <...> размещены [на авиабазе] для поддержки проведения учений тихоокеанских ВВС с союзниками, партнерами и объединенными силами, а также для выполнения стратегических миссий по сдерживанию и обеспечению международного порядка в регионе", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, два переброшенных бомбардировщика перед прибытием на Гуам приняли участие в совместных учениях с ВВС Сил самообороны Японии.