Перезагрузка экономики ЕС после COVID-19: основные цели и проблемы

После нескольких месяцев вызванной коронавирусом зимней спячки экономика ЕС просыпается и набирает обороты. Но восстановление идет не так гладко.

Согласно летнему прогнозу ЕС, экономика сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году. Чтобы дать толчок росту, Евросоюз пришел с двойным ответом: новым инвестиционным планом "Следующее поколение ЕС" и укрепленным долгосрочным бюджетом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Как сделать так, чтобы восстановление получилось устойчивым? Достижение климатических и энергетических целей на период до 2030 года, включая сокращение выбросов парниковых газов по меньшей мере на 40%, потребует дополнительных инвестиций.

Обезуглероживание Европы стоит дороже (около 4,6 трлн евро), чем высадка первого человека на Луну.

Каковы должны быть приоритеты для политиков? Какие реформы необходимы? Как будут реализованы инвестиционные планы? Команда "Реальной экономики" посетила Брюссельский экономический форум, чтобы "снять маски" с некоторых из самых больших проблем экономики ЕС вместе с еврокомиссаром Паоло Джентилони и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Саша Вакулина, euronews:

- Европейский Союз в июле разработал план восстановления, который нужно еще реализовать. Достаточно ли этого, чтобы дать толчок экономике, и произойдет ли он вовремя?

Шарль Мишель, председатель Евросовета:

- Принятое в июле решение - демонстрация сильной воли на европейском уровне. Потому что мы действовали быстро и твердо. В течение нескольких недель нам удалось добиться согласия всех 27 глав государств и правительств мобилизовать беспрецедентную сумму - 1,8 трлн евро - на ближайшие годы, чтобы коренным образом изменить нашу экономическую и социальную модель с климатической и цифровой повесткой дня. Это будет основой нашей стратегии во имя будущего Европы.

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике:

- Я думаю, что это экстраординарное решение. Впервые мы создаем общую задолженность для поддержки общих целей. Конечно, это не единственный ответ, потому что мы не федеративное государство. У нас есть государства-члены со своими собственными решениями. И если мы посмотрим на общую картину, то увидим как национальную, так и общеевропейскую реакцию. Теперь, что касается общей части - мы должны координировать все государства-члены в соответствии с нашими общими приоритетами, в частности "зеленым соглашением", цифровой повесткой дня и устойчивостью обществ.

Саша Вакулина, euronews:

-Как сейчас изменилась роль государства в Евросоюзе в связи с восстановительным фондом?

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике:

- Действительно, она изменилась. На первом месте теперь защита работников и семьи. Только подумайте, что было бы без этих публичных вмешательств! Во любом случае, роль государства расширена. Но мы должны быть уверены, что более сильная роль государства не замещала частный сектор и не нарушала равные условия игры на нашем едином рынке, потому что, когда вы говорите о "вмешательстве государства" - вы понимаете, что страны не имеют одинаковой силы внутри нашего Союза. Поэтому мы должны сбалансировать в нашей общей политике риск расхождений между государствами-членами.