США и Европа заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получает предложения о совместном производстве отечественного препарата от коронавируса "Спутник V" из США и стран Европы. Об этом сообщил в пятницу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас к нам обращаются люди в Европе и США с предложением о создании партнерств для производства вакцины. Они наконец-то поняли, чем [выгодно] отличается наша вакцина", - приводит издание его слова. По его мнению, на Западе развернута кампания по очернению имиджа российского препарата. "И никто не говорит о том, чем опасны другие вакцины", - отметил он.

Дмитриев уточнил, что интерес к российскому препарату проявляют "частные компании и инвестиционные фонды". "Пока больше сказать не могу, но в ближайшие две недели можно ожидать объявлений", - заявил глава РФПИ.