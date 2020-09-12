Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы России
Первая партия российской вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" отправлена из Москвы в российские регионы. Об этом сообщает Минздрав России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Первая поставка - пробная: с ее помощью специалисты намерены отработать цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также организацию вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса; это произошло в начале августа 2020 года. Препарат был разработан Центром имени Гамалеи.
9 сентября стартовала третья фаза испытаний вакцины. В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев.
По оценкам Российского фонда прямых инвестиций, к концу следующего года отечественным препаратом от коронавируса будет привито более миллиарда человек. Свою заинтересованность "Спутником V" выразили около 30 государств.
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