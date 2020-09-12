В Конго 50 человек погибли при обрушении шахты

На востоке Демократической Республики Конго обвалилась шахта на золотом руднике Детройт, жертвами трагедии стали по меньшей мере 50 человек. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что кустарный рудник, на котором произошел обвал, принадлежит канадской компании Banro Corporation.

По данным местной неправительственной организации, причиной обрушения стали проливные дожди. Горняки оказались заблокированными в трех колодцах во время добычи золота.

Как сообщило издание Mirror, трагедия произошла около населенного пункта Камитуги в пятницу днем. Поиски тел погибших продолжаются.