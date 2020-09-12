В США горит полтора миллиона гектаров земли

По меньшей мере 24 человека погибли из-за лесных пожаров на западе США. Десятки числятся пропавшими без вести. И власти предполагают, что жертв будет намного больше, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Огонь охватил почти полтора миллиона гектаров земли. Разрушены тысячи жилых домов. Только в штате Орегон эвакуировано больше полумиллиона человек, передает "Россия 24". Это десятая часть всего населения штата.

Причиной возникновения пожаров называют поджоги. В сети появлялись сообщения о причастности к ним экстремистов. Но ФБР эту версию отвергло.