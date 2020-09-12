В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 158 человек

За последние сутки в Грузии выявлены 158 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 2017. Это самый высокий суточный показатель заражения с 26 февраля, когда в Грузии был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Отметим, в Грузии в настоящее время 5882 человека находятся на карантине, 390 - на стационарном лечении. Вылечились 1363 человека, скончались 19 человек.