https://news.day.az/world/1270171.html В Армении за последние сутки 172 человека заразились коронавирусом
В Армении за последние сутки 172 человека заразились коронавирусом
За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились еще 172 человека.
Как передает Day.Az, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 45 675.
За последние сутки от коронавируса умерли 2 человека, общее число умерших от вируса достигло 911.
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