В Армении за последние сутки 172 человека заразились коронавирусом

За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились еще 172 человека.

Как передает Day.Az, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 45 675.

За последние сутки от коронавируса умерли 2 человека, общее число умерших от вируса достигло 911.