В России выявлено 5488 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5488 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 12 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (670), Санкт-Петербурге (203), а также в Московской (170), Ростовской (159) и Нижегородской (156) областях. Также за последние сутки умерли 119 пациентов с COVID-19, еще 5428 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 057 362 россиянина. Из них 18 484 человека умерли, еще 873 535 - вылечились.