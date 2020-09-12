https://news.day.az/world/1270181.html В России выявлено 5488 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 5488 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 5488 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 12 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Больше всего новых случаев выявили в Москве (670), Санкт-Петербурге (203), а также в Московской (170), Ростовской (159) и Нижегородской (156) областях. Также за последние сутки умерли 119 пациентов с COVID-19, еще 5428 человек выздоровели.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 057 362 россиянина. Из них 18 484 человека умерли, еще 873 535 - вылечились.
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