Итальянские школы готовятся к новому учебному году

Частная школа "Институт Пия IX" в Риме готова к началу нового учебного года, приняв все предосторожнрости для противодействия распространению коронавирусной инфекции: на входе - бесконтактные термометры, повсюду расставлены аппараты с дезинфицирующей жидкостью для рук, соблюдается социальная дистанция. Таковы новые правила, выработанные минздравом для всех учебных заведений страны, пожелавших открыть свои двери, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Некоторые школы отстают от графика в своей организации; есть и такие, что жалуются на то, что площадь помещений не позволяет им соблюдать предписанную дистанцию в 1 метр. Необычные обстоятельства порождают неожиданные решения. Так, в "Институте Пия IX" классы разместили в часовне.

Отец Андреа Биондини (директор "Института Пия IX") говорит:

- Мы поняли, что здесь легко поместятся 23 стола. Мы разместили их на расстоянии 1 метра друг от друга (на самом деле в этом классе их можно было разместить даже на расстоянии 2 метров). А на полу мы сделали разметку клейкой лентой: ведь дети не сидят спокойно, столы могут сдвинуться, а так они будут знать, как вернуть их в правильное положение.

Входить в здание и выходить из него ученики будут определённым маршрутом, он тоже обозначен на полу.

- Выход вот с этой стороны, - показывает отец Биондини корреспонденту Euronews.

- То есть, если я ученик, то я захожу отсюда? Здесь я не могу пройти, потому что здесь стоит знак "стоп". Так что мне надо будет обойти?

- Совершенно верно. А потом спуститься по лестнице.

- Спуститься здесь?

- Да, или вы можете подождать здесь, а потом пройти напрямую.

В 7 из 20 регионов Италии школы откроются на неделю позже из-за организационных проблем: нехватки места и парт, нехватки учителей и недостаточного финансирования для реализации мер по борьбе с Covid-19.

- Самое сложное для нас - это экономический аспект, потому что мы не получили никакой финансовой поддержки от государства. Мы знаем, что эти меры уже профинансированы, но пока мы ничего не получили, и с этой точки зрения у нас проблемы, - сетует отец Биондини.

Всего несколько дней остаётся до открытия школ, до возвращения к очной учёбе после месяцев карантина и онлайн-обучения. Это новый этап в битве с коронавирусом, который учителя и ученики надеются выиграть.

Лука Паламара, Euronews:

- Все школы в Италии сейчас готовятся к новому учебному году, который начинается официально в следующий понедельник. Это будет необычный первый день учёбы, но и преподаватели, и учащиеся совместными усилиями попробуют сделать так, чтобы всё сработало.