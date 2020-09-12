Singapore Airlines запустит «рейсы в никуда»

К концу октября сингапурская авиакомпания Singapore Airlines планирует запуск рейсов, в ходе которых самолеты будут возвращаться после полета в аэропорт вылета, сообщает Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.

Таким образом компания хочет бороться с экономическими сложностями, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Лайнеры будут летать из аэропорта Чанги и обратно. Пассажиры проведут в пути примерно три часа.

Отмечается, что в Тайване также появились подобные рейсы из-за прерванного авиасообщения и закрытых границ.