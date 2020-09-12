В Катаре начались прямые переговоры по межафганскому урегулированию

В столице Катаре Дохе стартовали первые за десятилетия прямые переговоры между сторонами конфликта в Афганистане. На церемонию начала переговоров прибыли делегации правительства Афганистана и движения "Талибан" по 20 с лишним человек каждая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам главы правительственной делегации, председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, власти Афганистана после 42 лет противостояния "хотят закрыть страницу войны и открыть страницу мира". По его словам, власти страны и движение "Талибан" вместе несут ответственность за достижение мира.

Целью переговоров Абдулла Абдулла назвал заключение постоянного договора о мире. В борьбе властей с талибами, по его словам, нет победителя - все проигрывают.

Абдулла Абдулла также поблагодарил "Талибан" за то, что они отозвались на предложение о мирных переговорах, передает ТАСС. "Сегодняшний день запомнится, как день окончания войны", - сказал он, добавив, что обе стороны на переговорах "полны решимости принести мир в Афганистан".