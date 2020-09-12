Евросоюз увеличил бюджет из-за пандемии коронавируса

Евросоюз принял решение увеличить бюджет организации на текущий год с 168,7 до 174,9 миллиарда евро для финансирования проектов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявила пресс-служба ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Совет ЕС согласовал увеличение бюджета Евросоюза на 2020 год на 6,2 миллиарда евро в рамках борьбы с пандемией (коронавируса - ред.)", - указано в заявлении.

Отмечается, что 1,09 миллиарда евро будут направлены на предоплату за вакцины, а 5,11 миллиарда - на преодоление экономических последствий пандемии.

Как известно, Еврокомиссия провела переговоры с шестью фармацевтическими компаниями о покупке разрабатываемых ими вакцин против COVID-19, испытания которых продолжаются.

Главным поставщиком ЕС считается компания AstraZeneca, однако она пока приостановила испытания своей вакцины из-за заражения коронавирусом одного из добровольцев.