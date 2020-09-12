В Испании удвоилось число тяжело больных пациентов с коронавирусом

Уже три недели Министерство здравоохранения Испании публикует отчеты о загруженности отделений интенсивной терапии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание 20minutos, если в первый день число тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19 составляло 500 человек, то спустя 21 день (в минувшую пятницу) оно выросло более чем в два раза - до 1200. Похожая динамика наблюдается и в случае с общим числом госпитализированных пациентов с коронавирусом. За три недели оно выросло с 4636 до 8658, передает Day.Az.

По словам генерального секретаря испанской медицинской ассоциации SEMI Карлоса Лумбрераса, с конца июля снова пошли госпитализации.

Испания с показателем 2,42 на 100 тысяч жителей является абсолютным лидером в Европе по числу пациентов с COVID-19, помещенных в отделения интенсивной терапии. Далее следует Румыния (2,36 пациента на 100 тысяч жителей) и Франция (0,85 на 100 тысяч).