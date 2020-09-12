В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Спецподразделения полиции и жандармерии использовали газ против манифестантов на западе Парижа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во французской столице проходят две манифестации в рамках общенационального дня протеста "желтых жилетов". Участники одной из них собрались на площади Ваграм. От нее они должны были в 13:00 отправиться на северо-восток, в сторону Монмартра. Однако группа радикально настроенных манифестантов еще до наступления срока попыталась колонной выйти с площади в противоположном направлении - в сторону Елисейских полей, где манифестации запрещены.

Крупные силы полиции, численность которых превышает 100 человек, немедленно использовали слезоточивый газ. Затем, двигаясь развернутым строем, они вытеснили с этой части бульвара Ваграм пытавшихся не подчиниться им манифестантов. В настоящее время колонна "желтых жилетов" начала движение в разрешенном ей направлении.

На Ваграм первоначально собирались мирные манифестанты. Однако затем появились радикалы из "черного блока". Именно они, подняв флаг с изображением кубинского революционера Че Гевары, попытались нарушить установленный порядок проведения манифестации.

Как сообщила префектура полиции Парижа, к 12:00 в рамках превентивных мер в городе задержаны 128 человек, некоторые - с оружием. В настоящее время беспорядки на проспекте Ваграм в Париже продолжаются, полиция вновь использовала слезоточивый газ. Хулиганы забрасывают ее камнями, поджигают помойки.

Вторая манифестация, колонна которой вышла с Биржевой площади, проходит мирно. Более тысячи демонстрантов продвигается по улицам к западной окраине города. Над колонной подняты транспаранты с требованиями повысить заработную плату и уровень жизни, прекратить массовые увольнения на предприятиях.