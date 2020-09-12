Uber Испании пересадит таксистов на электромобили

Международный агрегатор такси Uber в Испании планирует к 2025 году пересадить своих водителей на электромобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с этой целью компания заключила меморандум о взаимопонимании с фирмами Renault и Nissan, а также с корпорацией General Motors. С 2-мя первыми Uber будет взаимодействовать в Европе - в частности, в Нидерландах, Франции, Великобритании, Бельгии, Испании и Португалии.

Участниками проекта станут электромобили Renault и Nissan. Желающих приобрести их таксистов будут финансово стимулировать.

В США таксистам Uber будут предлагаться электромобили Chevrolet Bolt. На них и на зарядные устройства будет действовать скидка. Раньше такая скидка предназначалась только для сотрудников General Motors.