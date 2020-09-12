Китай запретил импорт мяса из Германии

Власти Китая ввели запрет на прямой и непрямой импорт свинины из Германии после выявления там случая африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении Главного таможенного управления КНР и Министерства сельского хозяйства и деревни Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"10 сентября Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о выявлении первого в стране случая африканской чумы свиней (АЧС) у дикой свиньи в федеральной земле Бранденбург в Германии. В целях предотвращения ввоза заболевания запрещается прямой и непрямой импорт из Германии свиней, кабанов и продукции из свинины", - говорится в заявлении.

Новые меры вступили в силу с момента публикации заявления. Продукция, направленная в Китай из Германии после принятия новых правил, должна быть возвращена и уничтожена. Товар, отправленный в КНР до публикации документа, должен пройти усиленный таможенный контроль и карантин.

10 сентября министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер подтвердила, что в германской земле Бранденбург, недалеко от границы с Польшей, зафиксирован первый случай заражения африканской чумой свиней. Заболевание, по ее словам, было обнаружено у мертвого кабана.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.