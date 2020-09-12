На провинцию Анкара в Турции обрушился мощный ураган

Мощный ураган обрушился в субботу вечером на провинцию Анкара в Турции. Как сообщает Главное управление метеорологии Турции, непогода продлится не менее двух часов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее днем в субботу на город Полатлы, расположенный в 80 км от столицы, обрушилась песчаная буря, в результате которой населенный пункт на некоторое время буквально погрузился в полумрак.