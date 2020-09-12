Во Франции более 10 тыс. заражений коронавирусом за сутки

Число новых случаев заболевания COVID-19 во Франции увеличилось на 10 561 за последние сутки, это рекордный с начала пандемии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущий рекорд по числу заболевших был установлен в четверг - 9843.

Всего, как отмечает санитарное агентство, в стране зафиксировано 373 911 случай заражения коронавирусом, погибли 30 910 заболевших, а реанимации остаются еще 417 пациентов с COVID-19.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли более 900 тысяч человек.