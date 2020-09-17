Хорватская Rimac может стать новым владельцем Bugatti

Хорватский производитель электрогиперкаров и силовой электроники Rimac Automobili может стать новым владельцем марки Bugatti. По данным Car Magazine, сделка уже согласована руководством концерна Volkswagen - но ещё не одобрена наблюдательным советом, - и одной из её сторон выступит Porsche, который взамен получит около 50 процентов акций Rimac.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, aнонимные источники заявляют, что руководство Volkswagen рассматривает возможность передачи активов Bugatti хорватской Rimac в обмен на крупный пакет акций. Предположительно речь идет о 49-процентной доле, которая, в случае, если наблюдательный совет все-таки одобрит сделку, достанется Porsche, уже владеющей 15,5 процента компании. Причем привлечение Порше - вынужденный шаг.

Без этого Volkswagen рискует лишиться поддержки семьи Пиеха, которой через подконтрольные фирмы принадлежит 50 процентов концерна. При таком варианте немецкий производитель получит доступ по всем технологическим ноу-хау и сможет активнее заняться электрификацией модельного ряда. Римацу, в свою очередь, достанутся права на бренд Bugatti вместе со штаб-квартирой в Мольсхайме. Сообщается, что основатель и главный исполнительный директор Rimac Мате Римац в июле этого года посетил фабрику французской марки и она произвела на него должное впечатление.

Впрочем, Bugatti - не единственная марка в составе Volkswagen Group, которую могут "пустить под нож". Среди претендентов на продажу так называемые нишевые бренды: Lamborghini, Seat/Cupra, Bentley и Ducati. Руководство концерна больше не желает тратить деньги на их содержание, а вместо этого перераспределит высвободившиеся ресурсы в пользу программ электрификации, цифровизации и развития беспилотного транспорта.