В Уганде из тюрьмы сбежали больше 200 особо опасных преступников

В Уганде из тюрьмы сбежали 219 особо опасных преступников, пишет кенийская газета Nation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, побег произошел в городе Морото. Преступники захватили винтовки и боеприпасы, убили военнослужащего, а после скрылись.

Отмечается, что заключенные сняли желтую форму, чтобы их не обнаружили. Они прячутся в джунглях. Чтобы найти беглецов, на место прибыли армейские подразделения.

В тюрьму города Морото отправляют заключенных, совершивших особо тяжкие преступления.