https://news.day.az/world/1271800.html В Уганде из тюрьмы сбежали больше 200 особо опасных преступников
В Уганде из тюрьмы сбежали больше 200 особо опасных преступников
В Уганде из тюрьмы сбежали 219 особо опасных преступников, пишет кенийская газета Nation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, побег произошел в городе Морото. Преступники захватили винтовки и боеприпасы, убили военнослужащего, а после скрылись.
Отмечается, что заключенные сняли желтую форму, чтобы их не обнаружили. Они прячутся в джунглях. Чтобы найти беглецов, на место прибыли армейские подразделения.
В тюрьму города Морото отправляют заключенных, совершивших особо тяжкие преступления.
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