В ресторане в центре Киева прогремел взрыв

Взрыв прогремел в ресторане в историческом центре Киева, пострадали как минимум два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал "Украина-24".

"Несколько минут назад стало известно о взрыве в ресторане на Андреевском спуске (улица в центральной части Киева - прим. ТАСС)", - сказала ведущая канала, добавив, что "два человека пострадали".

В пресс-службе полиции Киева корреспонденту ТАСС не смогли предоставить подробности происшествия, отметив, что "группа реагирования только что выехала на место".

Телеканал показал в эфире видео с местности вблизи ресторана, на котором видно, что на месте происшествия уже находятся кареты скорой помощи, несколько пожарных машин и полиция.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, причиной происшествия может быть взрыв газа. "Предварительно - взорвались два небольших газовых баллона", - процитировало агентство "РБК-Украина" информацию спасателей. Уточняется, что пострадавшие - работники кухни.