США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Власти США ответили на предложенную Германией сделку по "Северному потоку-2", в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Вашингтон в обмен должен отказаться от санкций против газопровода.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента, передает Day.Az.

Официальный представитель американского ведомства Морган Ортэгус призвал ФРГ не увязывать диверсификацию источников энергии с "Северным потоком-2". Он пояснил, что противостояние США проекту газопровода никогда не сводилось только к продаже большего объема американского газа Германии. В Вашингтоне расценивают "Северный поток-2" как угрозу энергетической безопасности Европы. По мнению американской стороны, Россия использует газ как инструмент политического давления на европейские страны и особенно Украину.

Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию построен более чем на 90 процентов. Его должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США против компаний, которые продают, сдают в лизинг или предоставляют России суда для укладки труб, срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.