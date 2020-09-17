https://news.day.az/world/1271832.html В США за сутки от COVID-19 умерли 1 123 человека
В США за сутки от COVID-19 умерли 1 123 человека
За последние сутки в США выявлено 40 074 случая инфицирования коронавирусом (COVID-19), скончались 1 123 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "worldometers", общее число инфицированных коронавирусом в США достигло 6 829 951, число умерших выросло до 201 403.
Отметим, что число вылечившихся от заболевания в стране превысило 4 млн. 120 тыс. человек.
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