https://news.day.az/world/1271833.html В центре Москвы прорвало трубу с горячей водой
В центре Москвы прорвало трубу с горячей водой
Прорыв трубы с горячей водой произошел на Гольяновской улице в центре Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.
"По адресу: улица Гольяновская, 7 а произошел прорыв трубы с горячей водой", - сказал собеседник агентства, добавив, что на месте находятся сотрудники оперативных служб.
В настоящее время ожидается прибытие специалистов аварийной службы. Обстоятельства и масштаб ЧП устанавливаются.
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