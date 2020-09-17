В центре Москвы прорвало трубу с горячей водой

Прорыв трубы с горячей водой произошел на Гольяновской улице в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: улица Гольяновская, 7 а произошел прорыв трубы с горячей водой", - сказал собеседник агентства, добавив, что на месте находятся сотрудники оперативных служб.

В настоящее время ожидается прибытие специалистов аварийной службы. Обстоятельства и масштаб ЧП устанавливаются.