Названа причина взрыва в киевском ресторане

В киевском ресторане взорвались бытовые газовые баллончики, рассказала пресс-секретарь ГосЧС Киева Светлана Водолага.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет "112.ua".

"На кухне заведения общественного питания произошел взрыв четырех баллончиков, я хочу подчеркнуть, баллончиков, емкостью по 0,75 мл", - сказала Водолага.

Она уточнила, что пострадали три работника кухни, находившиеся рядом. Двоих из них госпитализировали с ожогами.