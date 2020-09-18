В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались восемь пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 5 033 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Коронавирусом в мире заразились около 29,9 млн человек, более 940 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 085 281 случай заражения, выздоровели 895 868 человек, умер 19 061. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.