https://news.day.az/world/1272385.html Восемь футболистов погибли после падения автобуса в реку
Восемь футболистов погибли после падения автобуса в реку
Восемь футболистов погибли в дорожно-транспортом происшествии, которое произошло в Гане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в регионе Ашанти. Автобус со спортсменами упал в реку. Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Четыре игрока находятся в тяжелом состоянии.
Команда ехала на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.
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