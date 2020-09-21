В метро Нью-Йорка поезд сошел с рельсов

В Нью-Йорке в метро вагон поезда сошел с рельсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает New York Daily.

Инцидент произошел в районе Манхэттена.

По предварительным данным, 30-летний бездомный кинул на рельсы несколько досок, после чего поезд сошел с рельсов. Злоумышленник был арестован благодаря усилиям пассажиров метро, которые стали его удерживать после произошедшего.

В результате инцидента шесть человек получили травмы, из них один пострадавший был доставлен в больницу.