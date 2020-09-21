https://news.day.az/world/1272542.html В метро Нью-Йорка поезд сошел с рельсов - ФОТО
В метро Нью-Йорка поезд сошел с рельсов - ФОТО
В Нью-Йорке в метро вагон поезда сошел с рельсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает New York Daily.
Инцидент произошел в районе Манхэттена.
По предварительным данным, 30-летний бездомный кинул на рельсы несколько досок, после чего поезд сошел с рельсов. Злоумышленник был арестован благодаря усилиям пассажиров метро, которые стали его удерживать после произошедшего.
В результате инцидента шесть человек получили травмы, из них один пострадавший был доставлен в больницу.
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