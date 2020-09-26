Тысячи компаний подали на администрацию Трампа в суд

На администрацию президента США Дональда Трампа подали в суд около 3 500 американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot. Они считают, что федеральные власти незаконно повысили пошлины на китайские товары, сообщает в субботу, 26 сентября, Голос Америки, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В качестве ответчиков названы Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и погранично-таможенная служба США.

Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила введения тарифов и возбудила ряд процедур.

Администрация Трампа, в свою очередь, утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке.

В сентябре Всемирная торговая организация пришла к выводу, что США нарушили правила глобальной торговли, повысив пошлины на китайские товары в рамках торговой войны с Китаем.