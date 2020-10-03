Врач рассказал о состоянии Трампа

Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается, специалисты довольны прогрессом. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов лечащий врач главы государства Шон Конли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [в субботу] утром президент чувствует себя очень хорошо <...> На данный момент мы с командой [специалистов] очень довольны прогрессом, достигнутым президентом", - отметил Конли, выступавший перед военно-медицинским центром имени Уолтера Рида, где проходит лечение президент.

"Я чувствую [себя так хорошо], что могу покинуть [госпиталь] уже сегодня", - процитировал Трампа другой врач Шон Дули. "Он в исключительно хорошем настроении", - добавил специалист.

Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства из военно-медицинского центра. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата "Ремдесивир". Кроме того, по словам Конли, глава государства на данный момент не испытывает проблем с дыханием.

При этом Конли несколько раз подчеркнул, что жар у Трампа спал, и он не получает кислородную поддержку. Он также указал, что врачи следят за здоровьем главы государства уже около 72 часов. Это может означать, что болезнь обнаружили в среду, лидер Белого дома сообщил о заражении в ночь с четверга на пятницу.

Врач рассказал, что глава государства регулярно проходит ультразвуковое обследование. Его спросили, было ли обнаружено повреждение легких в результате инфекции при диагностике. "Не буду вдаваться в подробности этих результатов", - ответил Конли.