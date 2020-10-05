В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 27. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 370 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 35 млн человек, свыше 1,03 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за-регистрирован 1 215 001 случай заражения, выздоровели 979 143 человека, умерли 21 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.