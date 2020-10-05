Более 35 млн человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в воскресенье 35 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 32 008 447, умерли 1 034 733 человека, выздоровели 24 362 798. Больше всего случаев заражения (7 411 716) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (6 549 373) и Бразилия (4 906 833).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 215 001 случай заражения, выздоровели 979 143 человека, умерли 21 358.