В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

Женевский кантон (Швейцария) установил самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он установлен на уровне 23 швейцарских франка в час ($25 в час), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным властей, на референдуме 58% голосов было отдано в поддержку этого решения. За установление такого МРОТ выступала коалиция профсоюзов, провозгласившая целью борьбу с бедностью, поддержку социальной интеграции.

В Швейцарии не установлен минимальный уровень оплаты труда, но Женева стала четвертым из 26 кантонов, которые провели голосование по данному вопросу.

Новый МРОТ затронет около 6% работников, отмечается в заявлении государственного советника Женевы Мауро Поджиа. Профсоюзы уточняют, что напрямую выиграют от установления МРОТ примерно 30 тыс. человек, две трети которых - женщины.

По словам Поджиа, при 41-часовой рабочей неделе такой МРОТ дает доход около 4 тыс. швейцарских франков в месяц (примерно $4347 в месяц).

Профсоюзы констатируют, что пандемия коронавируса подтвердила, что значительная часть швейцарцев не может себе позволить жить в Женеве. Отмечается, что размер МРОТ - это лишь "минимум, который не даст упасть за черту бедности".

Как поясняет CNN, планку в $25 в час следует рассматривать в контексте Женевы, которая занимает 10-е место в списке самых дорогих городов мира по версии The Economist. По оценкам Федерального статистического управления Швейцарии на 2018 год, черта бедности для семьи из двух взрослых и двух детей составляет 3968 франков.