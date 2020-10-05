В Израиле впервые предъявили обвинение за распространение коронавируса

В понедельник, 5 октября, прокуратура южного округа представила в мировой суд в Беэр-Шеве обвинительное заключение против Йохая Хадада, 24-летнего жителя мошава Биркия, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Он обвиняется в распространении заболевания.

Согласно тексту обвинительного заключения, 1 октября Хадад, который должен был находиться в карантине после того как 25 сентября проверка показала, что он заразился коронавирусом, принимал участие в вечеринке вместе с несколькими людьми, находившимися в непосредственной близости от Хадада. При этом участники вечеринки не носили масок.

В обвинительном заключении говорится, что речь о первом в Израиле обвинении по такому правонарушению. "Обвиняемый сознательно принимал участие в вечеринке, зная, что он болен и сознательно совершал действия, способствующие распространению заболевания, угрожающего жизни людей", - говорится в тексте.