У римского папы украли 20 млн фунтов стерлингов

Неизвестные украли 20 млн фунтов стерлингов с личного счета римского папы Франциска.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщило итальянское издание la Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Откуда взялись все эти фунты и для чего они нужны, почему у папы есть "конфиденциальный" счет и почему этот счет в фунтах?", - отметил журналист Марко Тосаттти.