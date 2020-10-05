https://news.day.az/world/1276944.html У римского папы украли 20 млн фунтов стерлингов
У римского папы украли 20 млн фунтов стерлингов
Неизвестные украли 20 млн фунтов стерлингов с личного счета римского папы Франциска.
Об этом в понедельник, 5 октября, сообщило итальянское издание la Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Откуда взялись все эти фунты и для чего они нужны, почему у папы есть "конфиденциальный" счет и почему этот счет в фунтах?", - отметил журналист Марко Тосаттти.
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