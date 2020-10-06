Трамп сказал, когда покинет госпиталь

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник вечером покинет расположенный в штате Мэриленд Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, куда он был помещен в связи с выявлением у него коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я покину прекрасный медицинский центр имени Уолтера Рида сегодня в 18:30 [01:30 мск вторника]", - написал американский лидер у себя в Twitter.

Он отметил, что чувствует себя "лучше, чем 20 лет назад", а также призвал не бояться коронавируса. "Чувствую себя действительно хорошо. Не бойтесь [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID. Не давайте ему доминировать над вашей жизнью. При администрации Трампа мы разработали некоторые действительно отличные лекарства и [получили] знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - продолжил глава вашингтонской администрации.